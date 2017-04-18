Он сообщил, что с 3 апреля не может выполнять свои рабочие обязанности, потому что деактивирован электронный ключ, который служит для въезда на автостоянку, открывает помещение фракции "Согласия" и рабочий кабинет Панкратова. Ему также закрыт доступ к рабочей электронной почте.

Панкратов рассказал, что с вопросами о сложившейся ситуации он обратился к секретарю фракции Татьяне Сергеевой-Зуско, которая отказалась предоставить объяснения, сославшись на приказ руководителя фракции Максима Толстого. Толстой, в свою очередь, сослался на решение мэра Риги, лидера "Согласия" Нила Ушакова.

Руководитель отдела общественных отношений Рижской думы Лайла Ивана сообщила, что закрыть Панкратову доступ в помещения фракции решила сама фракция, так как он использовал помещения для съемок видеорекламы, не связанной с работой депутата.

Исполнительный директор Риги заявил, что готов по требованию предоставить Панкратову кабинет и технические средства для работы.

По мнению самого Панкратова, лишение доступа в помещения связано с тем, что его не включили в список кандидатов на выборы в самоуправления.

Депутат обратился к Ушакову с письменным заявлением, прося пояснить решение о деактивации его электронного ключа.