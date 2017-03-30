На этой неделе суд Огрского района признал члена правления Национального объединения, заместителя мэра думы Огрского района Эгила Хелманиса виновным в вымогательстве. Сам политик заявляет, что получил судимость за "преступление, которое не совершал". Однако в прокуратуре агентству LETA раскрыли детали дела: следствие получило доказательства того, что Хелманис оказывал "психологическое давление на потерпевшего".

Обвинение Хелманису было выдвинуто на основе того, что "он с сообщником по предварительной договоренности и без правового основания требовал передать ему имущество, угрожая обнародовать позорящую жертву информацию", пояснили в прокуратуре. Речь идет о содержащем компромат на одного из депутатов Огрской думы телесюжете. Чтобы он не был запущен в эфир в преддверии муниципальных выборов-2009, Хелманис со своим подельником требовали заплатить им 6000 латов (8537 евро).

"Потерпевший воспринял угрозы осужденного всерьез", — подчеркнули в прокуратуре. Между тем, LETA приводит информацию газеты Neatkarīgā rīta avīze, которая сообщает, что жертвой вымогательства являлся другой депутат Огрской думы Гунар Карклиньш. Издание также обращает внимание на тот факт, что Хелманис и Карклиньш являются крестными отцами детей друг друга.

Как сообщалось ранее, судебный процесс, в котором обвиняемыми выступали Хелманис и предприниматель Артур Робежниекс, шел с 2011 года. Задержан же представитель Национального объединения был еще в 2009 году по подозрению в вымогательстве — он требовал от депутата думы Огрского края деньги, грозя демонстрацией компрометирующего сюжета на местном телеканале Ogres TV. Робежниекс являлся владельцем этого канала.

Суд признал Хелманиса и Робежникекса виновными в совершении преступления и оштрафовал их на 100 минимальных зарплат (38 тысяч евро).