По его словам, такое предложение будет озвучено на заседании рабочей группы. Но министр допускает, что самоуправлениям идея может не понравится.

Излишки за 2018 и 2019 годы предложат переводить в государственный бюджет, вырученные деньги тратить на образование, медицину и другие нужды. Автор идеи — Министерство финансов, но Расначс ее поддерживает.

Как уже ранее писал портал DELFI, накануне, 11 апреля, правительство одобрило замораживание кадастровой стоимости. Это решение еще должны рассмотреть депутаты Сейма.

В проекте, разработанном Министерством юстиции, указывается, что утвержденная 23 декабря 2014 года база кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 гг., будет применяться и в 2018-2019 гг.

Исключения возможны, чтобы скорректировать данные государственного кадастра недвижимости, в том числе информацию о цели использования объекта, а также установить корректирующий коэффициент на здания, впервые сданные в эксплуатацию после 2000 года.

Предусмотрено также, что в дальнейшем базу кадастровой стоимости Кабинет министров будет пересматривать раз в четыре, а не раз в два года.

На прошлой неделе премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что на один или два года, пока не будут предложены решения по установлению налога на недвижимость, кадастровая стоимость будет заморожена.