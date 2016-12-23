Общественный транспорт (трамвай, троллейбус и автобус)

24, 25 и 26 декабря общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходного дня. Пассажирам, которые приобрели месячные абонементы на проезд по рабочим дням, нужно учитывать, что 26 декабря билет действовать не будет.

Центры обслуживания клиентов

23 декабря центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 17:00, остальные — до 19:00. Центр обслуживания юридических лиц на ул. Бривибас, 191, будет работать с 8:00 до 12:00.

24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

Автостоянки

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25, и 26 декабря рижане и гости города могут использовать бесплатно, за исключением стоянки на Кр. Валдемара, 5а — там нужно платить, согласно тарифу.

Минибусы, ночной транспорт

24, 25 и 26 декабря минибусы будут курсировать по воскресному графику.

Ночные маршруты движения будут предоставлены в ночь с 23 на 24 декабря и в ночь с 24 на 25 декабря.