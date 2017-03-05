2 марта в Юрмале посол Израиля Лирон Бар-Саде вручила медаль Праведника народов мира родственникам Арсения Корнилова — жителя расположенной недалеко от Даугавпилса деревни Ругели, который во время Второй мировой войны спас 11 евреев.

Как отмечает NEWSru.co.il, на церемонии присутствовали представители политического руководства, дипломатического корпуса, а также специально прилетевшая в Латвию из Израиля внучка одного из спасенных — Бэлла Левин.

Арсений Корнилов, лесник по профессии, был потомком старообрядцев, переселившихся в Латгалию еще в XVIII веке. Он использовал свое знание окрестностей, чтобы спасти несколько еврейских семей. Корнилов оборудовал для беглецов подземное убежище, в которое можно было попасть только через длинный лаз. Вход в него располагался в зернохранилище и был хорошо замаскирован.

Ему обязаны жизнью Абрам-Мордух Кром, его жена Элла и дочери Сарра и Сюзанна, Авраам Магид, Ицхак Игель, члены семьи Трегер и еще несколько человек, которым помог Корнилов, так и не узнав их имен.

Накануне Второй мировой войны Даугавпилс, как и сейчас, был вторым по численности населения городом Латвии. Еврейская община, насчитывавшая около 12 тысяч человек, играла в его жизни центральную роль.

26 июня 1941 года Даугавпилс был оккупирован немцами. Через две недели в городе было создано гетто, куда начали сгонять и евреев из окрестных местечек, а также беженцев из Литвы. 9 ноября 1941 была произведена последняя крупная акция, после которой в гетто осталось всего 950 евреев.

Спасенные Корниловым евреи поддерживали с ним связь и после войны. Бэлла Левин вспоминает, что он не раз приходил к ним в гости.