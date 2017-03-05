Дом в Межапарке — это еще и мастерская, и хранилище работ художницы. Она сама называет свою мастерскую духовным местом, где рождаются идеи и приходит вдохновение. Особую роль играет и сад у дома.

Дом Скулме вместе с родителями начала строить еще в 1958 году, когда Межапарк считался рабочим районом, который был густонаселен. За последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Межапарк превратился в престижнейший район Риги, где возводят изумительные особняки. Они, отчасти, взвинтили сумму налога и для тех владельцев недвижимости, которые живут здесь всю жизнь и не собираются продавать свою собственность.

Художница получила извещение о налоге на недвижимость — 3 490 евро или по 291 евро в месяц. В доме живут шесть человек, в том числе трое пенсионеров. Сын Скулме Юрис Димитерс также художник. Он рассказал телеканалу, что они вынуждены продать семейные реликвии, что оплатить счет.