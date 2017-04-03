К 100-летнему юбилею независимости Латвии телеканал LTV снимет сериал "Красный лес" о борьбе национальных партизан с советскими властями, сообщает Lsm.lv.

Реализовывать проект будет компания Red Dot Media. Режиссером станет Арманд Звирбулис, автором сценария — Иво Бриедис, продюсером — Арта Гига.

По словам редактора культурного, развлекательного и детского контента LTV Гунты Слоги, в центре сериала будут латыши, которые при поддержке американских и британских спецслужб сопротивляются советскому режиму, но "сталкиваются с непреодолимым сопротивлением КГБ". Действие сериала будет происходить в курземских лесах, Риге и Лондоне.

На конкурс, который проводило LTV, было подано 17 идей. Главным условием было отражение исторической эпохи и личной судьбы человека.

Второе место получил представленный "Studija Centrums" проект под названием "Поэтесса", посвященный жизни Мирдзы Кемпе.