Сроки окончания проекта госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi сможет назвать только после окончания процесса закупок. В ноябре VNĪ планирует подать строительный проект на согласование в Министерство окружающей среды и регионального развития, а во втором квартале 2018 года заключить договор со строителями. Однако сроков окончания работ агентство пока даже не называет.

Ранее Рижская дума одобрила передачу в собственность государства части Площади стрелков, необходимой для постройки на этой территории мемориала жертвам советской оккупации. Речь идет о земельном участке площадью 712 квадратных метров возле ул. Грециниеку.

В документах отмечается, что государство получает данный участок бесплатно, но должно будет вернуть его, если территория больше не будет использоваться для нужд Музея оккупации.