Правительство во вторник не поддержало отмену налога на недвижимость (НН) на единственное жилье, предложив вместо этого уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет этого налога, а также одобрило поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающие замораживание на два года кадастровой стоимости. Поправки направлены в Сейм для рассмотрения в срочном порядке.

Правительство заслушало доклад Министерства финансов об отмене НН на единственное жилье и заключило, что этот шаг экономически не обоснован.

Чтобы обеспечить соразмерный рост кадастровой стоимости и НН, Минфин поддерживает предложение Министерства юстиции установить 10-процентное ограничение для базы кадастровой стоимости, для жилой недвижимости уменьшить соответствие кадастровой стоимости рыночной, не применять льготы на здания класса премиум, а также пересмотреть зонирование кадастровой стоимости.

Чтобы уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет НН, необходимо ограничить или уменьшить коэффициент соответствия кадастровой стоимости рыночным ценам, а также расширить круг инструментов, имеющихся в распоряжении самоуправлений.

Правительство поручило Минюсту до 18 апреля представить проект поправок к закону о государственном кадастре недвижимости, согласно которому базы кадастровой стоимости, вступившие в силу 1 января 2016 года, сохраняются неизменными до 31 декабря 2019 года. При этом с 2018 года допускаются исключения в отношении зон самой высокой кадастровой стоимости, отдельных типов зданий и помещений, а также отягощений.

Исключения возможны, чтобы скорректировать данные государственного кадастра недвижимости, в том числе информацию о цели использования объекта, а также установить корректирующий коэффициент на здания, впервые сданные в эксплуатацию после 2000 года.

До 15 мая 2019 года Минюст должен представить правительству проект правил о базе кадастровой стоимости на 2020-2023 гг., рассчитанной по усовершенствованной методике кадастровой оценки.

Предусмотрено также, что в дальнейшем базу кадастровой стоимости Кабинет министров будет пересматривать раз в четыре, а не раз в два года.