Депутат Сейма Артусс Кайминьш, который ранее заявил о том, что, возможно, выдвинет свою кандидатуру на муниципальных выборах в Вентспилсе, опубликовал видеозапись полета над домом нынешнего мэра города Айвара Лембергса.

"Территория в Пузе, конечно, находится под строгой охраной, чтобы жители Латвии никогда не увидели, как эта персона живет на деньги налогоплательщиков. Смог бы Айвар Лембергс заработать миллионы за наш счет, если бы не руководил Вентспилсской думой 26 лет? Он должностное лицо, политик, которому и зарплату, и пенсию 6000 евро в месяц платят налогоплательщики", - отмечает Кайминьш в видео, опубликованном на YouTube. Кроме того, депутат отмечает, что Лембергс неоднократно обвинялся в тяжелых преступлениях.

Ранее уже сообщалось, что прокуратура предъявляла Лембергсу обвинения во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации нажитых незаконным путем финансовых средств и другого имущества , злоупотреблении служебным положением и т.д.

Артусс Кайминьш ранее заявил, что, возможно, выставит свою кандидатуру на выборах в местные самоуправления в Вентспилсе, чтобы в случае победы стать мэром этого города. Выборы пройдут в июне 2017 года.