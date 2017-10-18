Foto: Liepajas muzejs

Ровно 50 лет назад на побережье Балтийского моря в районе Лиепаи и Вентспилса обрушился мощнейший с начала истории наблюдений ураган. Сила порывов ветра достигала 48 метров в секунду. Шторм валил деревья и столбы, обрывал провода, в мгновенье ока расправлялся с крышами домов, как с крышками консервных банок. Вода в море поднялась так высоко, как, по прогнозам синоптиков, это возможно всего лишь один раз в 800 — 1000 лет.