В Латвии зимы, как правило, бывают настоящим испытанием и для водителя, и для автомобиля. Если ты хочешь полноценно насладиться красотами зимы, помни, что машина перед наступлением зимы требует особого ухода.

О машине нужно заботиться весь год, но с приближением зимы уходу за ней следует уделить особое внимание. Сервисы лицензированных автодилеров предлагают обычно специальные зимние программы, которые обеспечат безопасное вождение в осенне-зимний сезон. Но если ты хочешь позаботиться о своем авто самостоятельно, то вот что рекомендуют специалисты.

Замени зимние шины, если они стали ненадежными

Осенью и зимой, когда погода не балует и вождение может быть сложным, состоянию шин нужно уделить особое внимание. Со стершимися шинами никакой безопасной езды не будет. Чтобы определить, нужны ли новые шины, надо измерить глубину протектора. Она должна составлять, по крайней мере, четыре миллиметра. В Латвии автомашины должны быть обязательно оснащены зимними шинами в период с 1 декабря по 1 марта.

"Качественные зимние шины способствуют хорошему сцеплению авто с дорогой и безопасной езде, следовательно, водитель здоров и счастлив. Независимо от привода и возраста автомобиля, вложения в качественные, соответствующие стилю вождения зимние шины окупятся всегда. Возможно, пришел момент менять не только шины, но и сами колеса", — говорит руководитель послепродажного отдела"Inchcape Motors Latvia" Леонид Павлов.

Нужно регулярно проверять давление воздуха в шинах. Каким оно должно быть, написано, как правило, в руководстве к автомобилю. Слишком высокое давление уменьшает сцепление с дорогой, а слишком низкое увеличивает расход горючего и темп износа шин. Перед наступлением зимы надо проверить и состояние запасного колеса, чтобы в случае необходимости оно было готово к работе.

Проверь состояние аккумулятора, чтобы не пришлось поспешно покупать новый

Холодная и влажная погода — настоящий "палач" для аккумуляторов. Хороший аккумулятор на морозе заведет машину медленнее, а плохой просто "умрет". Если есть мультиметр, проверку можно провести самостоятельно.

В нормальном состоянии, если машина не заведена, напряжение должно быть выше 10 вольт, если машина заведена — выше 12 вольт. Конечно, подозрительный аккумулятор всегда можно зарядить в помещении, но, если автомашина регулярно с трудом заводится, есть большая вероятность, что зимой аккумулятор в какой-то момент подведет.

В состоянии аккумулятора удобнее всего убедиться в автосервисе, где в случае нужды можно сразу же купить новый. Надо только помнить, что параметры аккумулятора должны точно подходить именно к твоей автомашине.

Также стоит подумать и о резервных вариантах. Лучшее решение — современный автоматический стартер, то есть переносной электрогенератор. С ним не придется надеяться на помощь кого-то, кто даст "прикурить". Кроме того, у этого устройства, как правило, бывает USB-порт, что позволит и заряжать мобильный телефон.

Замени жидкость для мытья ветрового стекла и щетки

Опытные ездоки даже в середине ночи скажут, что перед наступлением зимы нужно обязательно поменять жидкость для мытья ветрового стекла и щетки. В состав зимней жидкости входит и спирт, который в морозную погоду не позволяет щеткам примерзать к стеклу, а температура его замерзания ниже, чем у воды, поэтому стекла будут чистыми и при небольшом минусе.

Стершиеся щетки не очищают стекло и могут его поцарапать. Еще одна возможность — покрыть стекла специальным профессиональным нанопокрытием, которые отталкивает снег, грязь и дождевую воду. Тогда стекла легко очищаются, щетки используются реже, а дорога лучше обозрима в любых зимних погодных условиях.

Проверь уровень антифриза

Антифриз не позволяет замерзать системе охлаждения мотора. Его качество можно проверить в сервисе или самостоятельно с помощью специального устройства. Помни только, что эту процедуру нужно проводить в момент, когда мотор холодный. Если точка замерзания антифриза неудовлетворительна, его нужно заменить.

Регулярно чисти фары

Звучит просто, но так оно и есть. Зимой дни короче, погода пасмурная, поэтому на свет нужно обратить особое внимание. Регулярно проверяй, полностью ли горит освещение, и регулярно чисти фары. Соль и грязь быстро делают их нечистыми. Возможно, стоит хранить в автомобиле резервный фонарь, чтобы в случае нужды его можно было быстро заменить.

Если не чувствуешь себя уверенно, доверь проверку автомобиля профессионалам

Если нет времени или уверенности, что ничего не забыто, стоит доставить машину в сервис, работники которого профессионально подготовят его к зиме и ликвидируют все недостатки. Например, в сервисе BMW это означает проверку тормозов, аккумулятора, стеклоочистителей, обогрева и шин, контроль уровня охлаждающей жидкости, антифриза и масла, а также устранение обнаруженных дефектов.

Приведи в порядок автомобиль и салон

Чтобы машина хорошо перезимовала, ее стоит не только помыть, но и обработать кузов специальным покрытием, которое убережет от негативного влияния окружающей среды, в том числе мелких царапин и осколков, облегчит дальнейший уход и придаст покрытию приятный тон. Осень — лучшее время для того, чтобы обновить оснащение салона, например, поменять резиновые коврики.

Держи машину подготовленной к зиме

Зимой погодные условия обычно меняются очень быстро. Если тебе нравятся дальние поездки, подумай об уголке зимней "неотложной помощи". Конечно, в машине должны обязательно находиться аварийный треугольник, аптечка первой помощи и светоотражающая жилетка, но стоит позаботиться и о том, чтобы были зарядное устройство для мобильного телефона, скребок, антиобледенитель, маленькая лопатка, веревка, фонарик, перчатки, и, возможно, некий сухой паек.

Водителям, которые любят наслаждаться зимой, не советуем отправляться в дальний путь без лишнего одеяла и запасной обуви. Латвия — не самое опасное место, но зимой лучше перестраховаться, чем мерзнуть.