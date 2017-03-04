Из сокращенных в прошлом году 232 рабочих мест большинство, а именно 211 — были вакантны, реально работу потерял 21 сотрудник. До конца текущего года под сокращение попадает еще 333 рабочих мест, за январь работы лишилось 30 человек.

Какую сумму удастся сэкономить за счет урезания штата, в СГД не стали называть, указав, что это часть реформы налоговой службы, которая в целом поможет сэкономить 1,5 млн евро.

А также в СГД не хотят называть сумму, которую намерены сэкономят за счет закрытия отдельных Центров обслуживания клиентов и сокращения времени приема.

Такое решение было принято после тщательного анализа нагрузки центров обслуживания и потока клиентов, который значительно уменьшился. Второй определяющий фактор — значительные ресурсы служба вкладывает именно в развитие информационных технологий, автоматизацию процессов. Сегодня практически все услуги доступны клиентам удаленно, то есть через Систему электронного декларирования (СЭД), что значительно уменьшило необходимость личных визитов в СГД.

Как известно, уже с 2010 года для нескольких групп населения использование СЭД является обязательным: для государственных должностных лиц — с 2010 года, для юридических лиц — с 2012 года, а для физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность — с 2014 года. С 1 июня 2014 года налоговая книжка любого лица доступна только в виде электронного документа через СЭД.

В СГД напоминает, что план сокращения штата и закрытия центров обслуживания клиентов должен привести к более эффективному использованию имеющихся ресурсов и оптимизации расходов.