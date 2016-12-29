"Я уже несколько лет думаю, что мы очень надоели народу. Например, я решила через два года завязать с политикой", — пояснила евродепутат. По ее словам, новое поколение латвийских политиков должно базироваться на сорокалетних или еще более молодых людях, которые "родились во времена, когда Латвия получила обратно независимость". Также важно, чтобы политики нового образца не особо помнили "грязные и хищные 90-е", — считает Калниете.

Что касается высокого уровня недовольства народа политической элитой Латвии, то евродепутат отметила, что "Сейм не упал с Луны" — парламент является слепком того самого общества, в котором расплылись понятия об основных принципах". К тому же ошибки совершают не только правящие политики, но и само общества. "Обществу нужно меняться, каждому нужно заглянуть в себя, и понять различне вещи, а не лишь фрагментарно воспринять какую-то новость", -подытожила Калниете.