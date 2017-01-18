Кандидат в мэры Риги от партии "Единство" Вилнис Кирсис обещает в случае избрания его в руководство Рижской думы наполовину снизить цену на общественный транспорт и предусмотреть 4000 квартир в аренду молодым семьям, а также обеспечить страхование здоровья пожилым людям, сообщает LETA.

В среду на собрании рижского отделения "Единства" Кирсис представил список важнейших дел градоначальника, состоящий из 15 пунктов. По его мнению, многие инициативы можно реализовать, если эффективно использовать средства нынешнего бюджета. А часть инициатив требует дополнительного финансирования в объеме около 60 млн евро. Он подчеркнул, что для этого нужно создать новые рабочие места, и пообещал активно действовать.

По словам политика, в первую очередь нужно снизить цену билета на общественный транспорт до 0,60 евро. Для этого надо сменить систему э-талонов, обходящуюся в 23 млн евро в год.

Он также обещает утеплить 300 домов, создать рабочие места для 250 людей с особыми потребностями, ликвидировать очереди в детсады, отремонтировать 70 километров улиц, предусмотреть 4000 съемных квартир для молодых семей, установить необлагаемый минимум для единственного жилья и застраховать здоровье пенсионеров.

Кирсис также сказал, что у Риги должен быть, по крайней мере, бездефицитный бюджет. Также нужно восстановить антикоррупционную комиссию Рижской думы и предусмотреть, чтобы жители сами решали, как использовать поступления от налогов. Он подчеркнул, что Рига зеленый город, но в центре с этим проблемы, и на это тоже нужно обратить внимание.

Он также считает, что любую инициативу, за которую в Риге подписались хотя бы 1000 человек, должна рассматривать дума. Кирсис пообещал, что к 2018 году в городе будет восстановлен Музей оккупации.

В своей речи политик раскритиковал нынешнее руководство Рижской думы, отметив, что сегодняшние "хозяева Риги создали закрытую систему, превратив столицу в зону своих экономических интересов, и политически Рига также отделена от остальной Латвии".