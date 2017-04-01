На заседании, в котором участвовало около 90 человек, был представлен список кандидатов партии в депутаты Лиепайской думы. В выборах в Лиепае от "Согласия" будут участвовать 18 кандидатов, в основном известные в городе люди — педагоги, предприниматели, юристы и спортсмены.

Выступая перед участниками заседания, Агешин раскритиковал нынешнее руководство города за недостаточное развитие туризма, пообещал обеспечить людей работой, уменьшить отток жителей Лиепаи за границу, ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников, бесплатные обеды в школах. Полная программа партии на выборах в Лиепае будет представлена в мае.

В заседании участвовали лидер партии и мэр Риги Нил Ушаков, депутаты Сейма от "Согласия" Игорь Пименов, Виктор Орлов и Сергей Потапов.