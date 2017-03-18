В США и в Европе, в том числе и в Латвии, пропасть между богатой частью общества и остальными становится только больше, а средний класс погружается в стагнацию. Он не чувствует, что жизнь становится лучше. Это вызывает недовольство, и на горизонте появляются такие личности, как нынешний президент США Дональд Трамп, сказал Кариньш.

"Если посмотреть на аналогичные случаи, например, в истории Европы, ситуации бывали мрачные. Может быть, сейчас все не настолько мрачно, или по крайней мере я не настолько пессимист. Все это началось в 2008-2009 гг. с экономическим кризисом, за которым в Европе последовал еще и кризис беженцев, в результате у нас есть уже и политический кризис. Кроме того, нельзя сказать, что популисты внезапно взялись ниоткуда. В нашем обществе такие люди были всегда", - рассуждает европарламентарий.

Если у всех все хорошо, люди смотрят на популистов, улыбаются и живут дальше. Однако в моменты, когда им плохо или кажется, что плохо, люди начинают думать, что носителям радикальных взглядов можно доверять.

"Как доказала история, эта вера напрасна, - сказал Кариньш. - Но это только симптом. Трамп тоже не причина, а последствия нынешней хромающей системы. Лидер крайне правого Французского национального фронта Марин Ле Пен не причина, а последствие. Мы можем это очень хорошо видеть в некоторых европейских странах. Людей, которые голосуют за такие партии, не надо обвинять. С политической точки зрения Европа и вообще западный мир как таковой стали очень нездоровыми, в том числе США, очень сильная страна и важная для Балтии".