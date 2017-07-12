Сколько детей учится в каждой школе, сколько в каждом классе, как они сдают экзамены, сколько людей живет и будет жить в будущем поблизости каждой из школ? Ответы на все эти вопросы теперь может получить любой желающий на карте, разработанной под руководством экономиста-географа Яниса Турлайса, которая размещена на сайте Министерства образования и науки.

Эта карта (доступна ЗДЕСЬ) призвана стать "оружием" в руках МОН на переговорах с органами местного самоуправления о необходимости упорядочить сеть школ, что подразумевает сокращение их числа. Переговоры с местными властям министерство планирует начать осенью.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис не исключил, что процесс упорядочения сети школ зависит от "политической окраски самоуправления".

Объединение любых школ для самоуправления — болезненное решение, поскольку оно хочет быть популярным в глазах избирателей, отметил он.

В Риге следовало бы упорядочить сеть не только латышских школ, но и школ нацменьшинств, считает руководитель исследования о создании в Латвии оптимальной модели общеобразовательных учреждений, экономист-географ Янис Турлайс.

В Риге 28 школ нацменьшинств и 19 латышских школ, где уже сейчас не выполняются установленные Рижской думой критерии о минимальном числе учеников в классе (22) и установка Министерства образования и науки о необходимости наличия по меньшей мере двух параллельных классов.

"Считаю совершенно неприемлемым то, что Рижская дума в данный момент рассматривает только оптимизацию Плявниекской гимназии и школы в Болдерае, но не слышно о том, что какая-то оптимизация будет проведена также среди школ нацменьшинств. Думаю, скорее может быть обратное — больше активности для улучшения преподавания латышского языка", — отметил Турлайс.