Более 50 активистов прокремлевского Национально-освободительного движения и представители казачества в камуфляжной и казачьей формах в субботу, 8 апреля, перекрыли вход в гостиницу "Эрмитаж" в Ростове-на-Дону, где проходила встреча с участием волонтеров по случаю открытия предвыборного штаба Алексея Навального.

"Казаки заблокировали вход в гостиницу и не выпускают волонтеров. Полиция бездействует", — написал в Twitter глава штаба Леонид Волков.

По данным интернет-издания "Кавказский узел", в руках активисты держали плакаты с лозунгами "Дон предателей не терпит", "Вандальный нам не нужен" и скандировали: "Позор!" и "Вон из Ростова".

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, митингующие ударили одного из сторонников и еще одного человека, снимавшего происходящее на видео. К собравшимся вышел Леонид Волков. Позднее подъехала полиция, однако предпринимать никаких конкретных действий не стала.

Изначально открытие штаба должно было состояться в Доме культуры железнодорожников в Ростове, но в зал пришли сотрудники Федеральной службы безопасности и сообщили, что будут проводить учения. В итоге волонтерам была направлена рассылка с новым местом встречи.

Сам Навальный остается под стражей. Он был арестован на 15 суток за сопротивление полиции во время несанкционированного антикоррупционного митинга 26 марта в Москве.