Думой Кекавского края в дальнейшем будет руководить представитель Новой консервативной партии (НКП) Виктория Байре, решили депутаты в пятницу.

На должность выдвигались также Валтс Варикс (Видземская партия), Волдемар Познякс (Латвийская Зеленая партия), Нейлс Калниньш (НКП), Айгар Витолс (ЛЗП) и Гатис Лицис ("Честь служить нашей Латвии").

Варикс, Познякс и Витолс отозвали свои кандидатуры на том основании, что на выборах поддержку большинства избирателей получила НКП и именно эта партия должна руководить думой. Калниньш также отозвал свою кандидатуру, и депутаты голосовали за двух кандидатов — Байре и Лициса. Кандидатура Байре получила 12 голосов, Лицис — два голоса.

Байре 1982 г. рожд. имеет степень магистра юриспруденции и работала замдиректора по административным вопросам в Национальной службе здравоохранения.

Коалицию в Кекавской думе составляют 12 депутатов из шести партий.