

Килис согласен с тем, что Шадурскис может ликвидировать Рижскую академию педагогики и управления образованием (RPIVA), чтобы сказать, что произошла консолидация ВУЗов, и чтобы больше от него ничего не требовали в этом направлении. "Шадурскис не допускает ошибок, которые были у меня, когда я создал себе оппозицию в большинстве высших учебных заведений", - пояснил Килис.

"Первоначально чиновники министерства говорили, что присоединение RPIVA к Латвийском университету - это сигнал для всех ВУЗов, из чего можно было понять, что угодно. Но мнение быстро поменялось. Начали говорить, что речь идет только о RPIVA. Шадурскис выбрал консолидацию именно того ВУЗа, о закрытии которого в сфере высшего образование имеется практически полное согласие", - продолжил Килис.

"Это больше не вопрос для дискуссии, что высшие школы нужно объединять. Такой ругани, как в мои времена, на эту тему больше нет. В высших школах, возможно, полагают, что процесс с RPIVA остановится. Я также допускаю, что таких решений, как по RPIVA, больше не будет. Однако аккредитация программ на 2019 году может быть очень строгой. После этого в части ВУЗов останется так мало программ, что они умрут естественным путем", - допускает бывший министр.

Килиса удивляет, что Шадурскис не делает больше, поскольку он "уже и так является самым непопулярным министром" и ему нечего терять.

"RPIVA - это не единственный пример того, что Шадурскис решил не проводить существенных реформ, но все-таки что-то сделать. Например, новой модели зарплат учителей следовало стать составляющей частью мотивационной программы для учителей. Но Шадурскис выбрал бухгалтерскую реформу, в которой изменился фактически только способ начисления зарплаты, но не суть. Не разработана система оценки качества работы учителей. Не введен принцип, согласно которому зарплата увеличивается вместе с качеством преподавания", - говорит Роберт Килис.