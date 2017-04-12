Одной из актуальных тем в последнее время стал налог на недвижимость, вызывающий острые споры и жаркие дебаты. Однако, как оказалось, людям приходится платить не только за живых, но и за мертвых: в ряде самоуправлений собирают налог за места на кладбище. Об этом сообщает NRA.

В частности, житель Руены сообщил, что каждый год ему приходится вносить 6 евро за могилу своего родственника. При этом в соседнем районе — под Валкой — таких поборов нет.

"Пока земля принадлежала церкви, не было никакого налога. Как только ее переняла дума, всем приходится платить налоги. Чем больше место, тем больше приходится платить. 6 евро — налог за одно место на кладбище. Я сам из Эргеме, но и там нет никаких налогов, а заплатить надо лишь один раз, когда надо кого-то похоронить", — сообщил возмущенный житель.

В Латвии нет закона, который бы регулировал порядок получения денег за места на кладбищах. Известно, что такой законопроект направлен на рассмотрение в Сейм, однако, когда его рассмотрят и какое примут решение, непонятно. Поэтому пока каждое самоуправление поступает с кладбищами так, как им кажется оптимальней.

"Нет такого налога, это ежегодная плата за аренду места на кладбище. И в Юрмале она утверждена согласно правилам Юрмальской думы. Цена за один квадратный метр — 1 евро", — рассказал директор Юрмальского кладбища Гунтрс Ласис.

В свою очередь в Риге нет правил, которые бы регулировали процесс взносов за место на кладбище. За место для могилы нужно платить только тогда, когда это место приобретается. Все деньги уходят на уход за кладбищем.