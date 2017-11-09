Опрошенные агентством LETA представители правящей коалиции Латвии заявили, что представленные в ней партии не намерены отказываться от идеи о постепенном переходе на образование только на латышском языке.

Глава правления Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе пояснил, что интеграции латвийского общества следует проходить на основе латышского языка, поэтому партия одобряет идею Министерства образования и науки о фактической ликвидации билингвального обучения. При этом Краузе отметил, что определенные предметы, связанные с родным языком, в школах нацменьшинств будут оставлены.

Заместитель главы "Единства" Вилнис Кирсис также заявил, что его партия не планирует отказываться от идеи о переводе всей общеобразовательной системы на латышский язык. По его словам, "Единство" доверяет мнению своего представителя Карлиса Шадурскиса, возглавляющего Министерство образования и науки и являющегося автором реформы.

Сопредседатель Национального объединения Гайдис Берзиньш подчеркнул, что позиция данной партии в вопросе об образовании неизменна уже на протяжении многих лет. Политик назвал планируемые реформы шагом в правильном направлении.