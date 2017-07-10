Партнеры по коалиции сегодня концептуально поддержали предложение партии "Единство" о создании комиссии по парламентскому расследованию так называемых переговоров олигархов, опубликованных журналом Ir. Об этом сообщил после заседания коалиции представитель "Единства" Эдвард Смилтенс.

Руководителем комиссии может быть назначен депутат Сейма Андрей Юдин ("Единство").

В течение двух недель "Единство" разработает юридическое обоснование создания комиссии и начнет сбор подписей депутатов.

Как сообщил Смилтенс, предложение о создании комиссии поддерживает также национальное объединение "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, и его депутаты готовы подписаться под запросом. В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян поддерживает создание комиссии, но пока не ясно, подпишет ли кто-то из его депутатов запрос.

Для создания комиссии необходимо собрать подписи 34 депутатов.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.