Руководителем комиссии может быть назначен депутат Сейма Андрей Юдин ("Единство").
В течение двух недель "Единство" разработает юридическое обоснование создания комиссии и начнет сбор подписей депутатов.
Как сообщил Смилтенс, предложение о создании комиссии поддерживает также национальное объединение "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, и его депутаты готовы подписаться под запросом. В свою очередь Союз "зеленых" и крестьян поддерживает создание комиссии, но пока не ясно, подпишет ли кто-то из его депутатов запрос.
Для создания комиссии необходимо собрать подписи 34 депутатов.
Как сообщалось, подслушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.