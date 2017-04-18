Отменить сниженную ставку НДС на медикаменты предложила Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД). Рассмотрев это предложение, Министерство здравоохранения заключило, что поддерживать его не следует.

Таким образом, поиски решений по финансированию здравоохранения продолжатся, и планируется в ближайшие недели прийти к соглашению.

"Для решения этого вопроса составлен график — на этой неделе он будет рассмотрен в рабочей группе по управлению налоговой реформой, на следующей — в правящей коалиции и на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству", — сообщил Кучинскис.

Как сообщалось, Минфин вместе с Минздравом в ближайшие недели проанализирует предложение ЛКРД, но предварительные расчеты свидетельствуют о том, что отмена сниженной ставки на медикаменты обеспечит здравоохранению дополнительно 83 млн евро.

Советник министра финансов Юрий Спиридонов сообщил, что Минфин обратился за информацией в Службу государственных доходов и пришел к выводу, что выгоду от сниженной ставки НДС в основном получают только компании по торговле медикаментами.

Спиридонов заверил, что отмена сниженного НДС не повлияет на конечную цену лекарств. "Для того чтобы цены лекарств не росли, мы изменим политику наценок в аптеках, которые регулируются специальными правилами Кабинета министров", — сказал представитель Минфина.

Министр здравоохранения Анда Чакша предпочла бы получить дополнительные средства для отрасли из средств, выделяемых в бюджете на новые политические инициативы, а не в результате повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты. Сегодня в интервью телеканалу LNT Чакша воздержалась от детальной оценки этого предложения, сославшись на необходимость сначала основательно его проанализировать, особенно его влияние на конечную цену медикаментов.

Владельцы аптек и фармацевты считают предложение повысить ставку НДС на лекарства с 12% до 21% непродуманным. Эта ставка и сейчас — самая высокая в странах Балтии. В Эстонии она составляет 9%, в Литве — 5%.