В 2016 году на 7,1% уменьшилось число практик врачей-специалистов и на 5% — количество амбулаторных лечебных учреждений.
В прошлом году в регистре лечебных учреждений было зарегистрировано 4232 учреждения — 1236 амбулаторных, 949 практик семейных врачей, 704 практик врачей-специалистов, 492 стоматологических учреждения, 299 практик стоматолога, 291 субъект хозяйственной деятельности, 139 пунктов фельдшеров и акушерок, 66 стационаров, 13 лабораторий и 43 других учреждения.
Из регистра исключено на основании заявлений 291 лечебное учреждение.