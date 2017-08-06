Количество лечебных учреждений в Латвии в 2016 году сократилось на 4%

LETA |





Foto: stock.xchng В прошлом году по сравнению с позапрошлым на 4,1% уменьшилось количество лечебных учреждений в Латвии, свидетельствуют данные Инспекции здоровья. В 2016 году на 7,1% уменьшилось число практик врачей-специалистов и на 5% — количество амбулаторных лечебных учреждений. В прошлом году в регистре лечебных учреждений было зарегистрировано 4232 учреждения — 1236 амбулаторных, 949 практик семейных врачей, 704 практик врачей-специалистов, 492 стоматологических учреждения, 299 практик стоматолога, 291 субъект хозяйственной деятельности, 139 пунктов фельдшеров и акушерок, 66 стационаров, 13 лабораторий и 43 других учреждения. Из регистра исключено на основании заявлений 291 лечебное учреждение.

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