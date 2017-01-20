В этом академическом году количество учащихся в вузах Латвии уменьшилось на 1,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). В 2016/2017 академическом году в вузах Латвии учится 82 914 студентов по сравнению с 84 282 годом ранее.

В вузах по-прежнему доминируют социальные и гуманитарные программы, которые осваивают 42,9% учащихся, но выросло число студентов на инженерных и естественнонаучных специальностях. В этом учебном году на социальных и гуманитарных специальностях учатся на 6,3% студентов меньше, а на инженерных и естественнонаучных специальностях — на 2,6% больше.

В 2016/2017 академическом году учебу начали 28 588 студентов, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. 40,9% из них выбрали гуманитарные и социальные специальности, 28,2% — инженерные и естественнонаучные специальности. В прошлом году это соотношение составляло 43,3% на 26,9%. 54,8% студентов учатся на свои средства, 45,2% — на средства государства и самоуправлений.

В течение шести лет значительно уменьшилось количество выпускников вузов. В 2016 году высшее образование в Латвии получили 15 796 человек, что на 7,2% меньше, чем в 2015 году, когда его получил 17 021 человек, и на 40,5% меньше, чем в 2010 году, когда вузы окончили 26 545 человек.

Число студентов, которые уже получили образование за границей, а в Латвии учатся для степени или квалификации, составляет 6100 человек. ЦСУ сообщает, что на 13% выросло число принятых в профессиональные школы — до 12 485 человек.

В 2016/2017 академическом году в учреждениях профессионального образования учились 28 950 человек, что на 3,6% больше, чем годом ранее. 35,9% из них осваивают инженерные науки.

В 2016 году основное и среднее профессиональное образование получили 7805 молодых людей, что на 4,8% меньше, чем в 2015 году (8201). 36,2% из них получили квалификацию в области инженерных наук, производства и строительства, а 26,2% — в сфере услуг.

В Латвии в настоящее время работают 56 учреждений высшего образования, в том числе 30 вузов и 26 колледжей.