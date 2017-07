Комики назвали Пабрикса "успешным лузером", Стрике — "честной", а Пименова — "либеральным концом "Согласия"

В своем обвинении комики припомнили Пабриксу то, что он с Андрисом Шкеле создал Народную партию, окончательно сдал Абрене России, а сегодня представляет самую непопулярную партию "Единство". Особых звезд политик с неба не хватает, но неплохо устроился в Брюсселе, где за год выступал с трибуны всего пять раз, в связи с чем его назвали "самым успешным лузером". Просмотр личного сайта Пабрикса показал, что политик любит шахматы и каратэ, во времена Народной партии его звали Паприкой, и он любит "песню про попки".

Foto: DELFI

На фото: мэр Цесиса Янис Розенберг, депутат Сейма Игорь Пименов, депутат Рижской Думы Юта Стрике, евродепутат Артис Пабрикс и режиссер-комик Марта Элина Мартинсоне.

Комики предположили, что на работу в Брюсселе у Пабрикса нет времени, потому что он все время в "Твиттере", например, обсуждает, как трудно перевозить любимый американский сыр через границу и как приятно — бублики-багели.

Исследования комиков выявили, что Артис Пабрикс не перетруждался и будучи министром иностранных дел Латвии: когда Брюссель предложил каждому государству создать в интернете макет с национальным символом и гимном, политик не справился с заданием — в итоге на странице Латвии появилась черепаха в советской каске. Когда Европарламент дал возможность каждой стране участвовать в выставке с одним фото, Латвия там была представлена фоторядом "Бедность в Латгалии".

В Брюссельском музее "Парламентариум" в качестве интерактивного экспоната про выдающегося человека Латвии стараниями Пабрикса появился видеосюжет про биатлониста Екаба Накумса, который рассказал, как никому был не нужен после окончания спортивной карьеры и был вынужден уехать работать на strojka в Ирландию, подытожив свою речь на английском: In Latvija we have this saying "Last one in airport will turn off the light". Да и сам Пабрикс в интервью из одного европейского бара патриотично вспомнил латышскую поговорку: "Если у тебя есть корова, а у соседа — две, то латыш будет радоваться, если у соседа одна корова умерла". Впрочем, когда министр положил на стол тогдашнему премьеру Калвитису заявление с просьбой освободить его от работы, начальник отказал. А также "твиттанул", что мы всегда радуемся немецким сапогам на латвийской земле с 1940 года, выражая счастье в связи с учениями солдат НАТО в Латвии.

В ответ на предъявленные обвинения Пабрикс сообщил, что не обиделся и даже обрыдался, призвал не забывать, что политики — всего лишь интерактивное зеркало общества. Он заявил, что всегда исповедовал либеральные ценности, в том числе, пытался бороться за права геев в консервативной Народной партии, где на 24 места в Сейме непременно были статистические 4-5% представителей секс-меньшинств. И пожаловался, как ему трудно подобрать головной убор: одел шляпу — как Лемберг, одел кепку — как Ленин, выбрал кепку — снова все смеются.

Foto: DELFI

На фото: у трибуны — Юта-Анна Стрике, политик разрешила называть ее так.

Юте Стрике комики припомнили бесконечные увольнения и восстановления в должности в Бюро по борьбе с коррупцией, ее бесконечную борьбу с Айваром Лембергом (в том числе намекнули, что недавно попавшие в прессу "разговоры олигархов в отеле Rīdzene" были слиты ею) и загадочную ситуацию с именами (по версии прессы Юта не только родилась и ходила в школу в Москве, но и звалась Анной Потаповой, — прим. ред). Самые же мощные взрывы хохота публики вызвал призыв скандировать "Стрике!" — "Честная!" В связи с чем комики уточнили, что Стрике настолько честная, что всякий раз искренне радуется, когда при виде ее нечестные люди переходят на другую сторону улицы.

В своей "оправдательной речи" Юта Стрике заявила: "Я понимаю, что мои родители ошиблись, дав мне одно имя, и Юта-Анна Стрике звучит намного лучше. Признаю, исправлюсь. Я признаю, что нет другого человека, которого бы пять раз отстраняли от работы в одном учреждении. Возможно, Нилу это удастся. Но вины не признаю. Возможно, вы не знаете, что задачей всех шефов БПБК было… уволить Юту. И что теперь будет делать свежеизбранный шеф БПБК?

В политику я ушла, потому что коррупция побеждена — БПБК больше нечего делать. В политику обычно идут те, у кого много денег на рекламу, поэтому я тоже не понимаю, почему я пошла в политику. И все же богатый богат деньгами, а бедный — правдой…"

Foto: DELFI

На фото: у трибуны — Игорь Пименов.

Главным мотивом "жарки" депутата с восьмилетним стажем в Сейме и четырехлетним в Рижской Думе Игоря Пименова стала его незаметность. Комики искренне недоумевали, что же им такого сказать про "Игорс… ф..кинг… Пименовс", отрекомендованного как "вызывающий доверие либеральный конец "Согласия", который так до конца и не признал оккупацию. В погоне за вспомогательной информацией они провели видеоопрос на улицах, но латышские и русские прохожие, как один, пожимали плечами в ответ на вопрос: "Вы знаете, что такое Игорс Пименовс есть?" В "Панораму" латвийского ТВ его звали всего раз, а страница депутата в Facebook собрала два лайка. Три экзотических факта, которых удалось нарыть комикам: Пименов — председатель правления Общества Веры Мухиной и член общества "Музыкальные вечера", а также приобрел две автомашины Honda Civik с перерывом в 10 лет.

В защитной речи Пименов согласился со всеми обвинениями и поведал о своих сложностях в освоении госязыка: "Я начал интегрироваться в далеком детстве, когда ходил на футбольные матчи на стадион "Даугава"… Все вокруг кричали "Сарауй!", и я кричал, как сумасшедший, не понимая, что это означает… Учил латышский в школе со второго по десятый класс — склонения, спряжения — но, закончив школу, мы не могли вспомнить ничего. После университета решил интенсивно поучить латышский язык, но первый сотрудник Академии наук, к которому я обратился на своем латышском, сказал: Игорь, хватит, не ломай язык! Через два года на выборах отделения Народного фронта он заявил: товарищ Пименов прожил в Латвии 36 лет, но так и не научился говорить по-латышски! Но я продолжал учить язык. Все время слышал: кончай, Игорь, латышам твой латышский нужен, как рыбе зонтик, им надо, чтобы ты слушал и не засорял латышский язык русскими словами. Я спрашивал: почему же, латыши такие отзывчивые, посмотрите на Лачплесиса, если ему удалось интегрировать медведя, тогда русских они интегрируют за одно поколение!".

Депутат заявил, что понял "настоящую причину интеграции" — без русских латыши не могут, а латвийские русские не могут без латышей. И хотя некоторым политикам хочется прыгнуть подальше от российской тележки саночек и переориентироваться на немецкие или датские, но… там нет русских, и они не выживут, потому что не будет с кем сражаться… А как русским без Лиго? Это система динамических противовесов… В общем, "Латвия, сарауй!"

Foto: JurisRossPhotography/Publicitātes foto

В проходящем третий раз на фестивале Lampa реалити-шоу "Жаровня для политиков" (Politiķu cepiens) популярные у латышской аудитории комики Эдгарс Балиньш и Рудолфс Кугренс, публицист Анете Консте и режиссер Марта Мартинсоне зачитали остроумные монологи-приговоры о политической и публичной деятельности конкретных политиков, которым потом предложили за четыре минуты оправдаться. Вел шоу радио- и телеведущий Густавс Терзенс.

