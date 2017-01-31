Как поясняется в заявлении, на данный момент латвийские власти ставят "слишком большие финансовые преграды для копирования или фотокопирования документов". Проблемы получением копий из архивов возникают и у исследователей-историков: им запрещают фотографировать что-либо самим, предлагая взамен официальную копию, за которую нужно будет заплатить государству.

Ранее представитель комиссии Кристине Яриновска заявила, что, чтобы бороться с тоталитаризмом, его необходимо тщательно изучать и понимать.

Говоря о возможном обнародовании содержимого так называемых "мешков ЧК", Яриновска заявила, что открытость — единственный способ, как решить последствия тяжкого прошлого. По ее мнению, разобраться с событиями прошлого важно для того, чтобы понять то, что происходит сегодня.