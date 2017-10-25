В среду 25 октября в Министерстве иностранных дел (МИД) были подписаны итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы: Демаркационная карта, Описание линии границы, Каталог координат и высот пограничных знаков, Протоколы пограничных знаков и Заключительный протокол, сообщили в МИД. Документы подписали сопредседатели Комиссии по демаркации: с латвийской стороны — генеральный консул в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и с российской — чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.

Госсекретарь МИДа Андрей Пилдегович поблагодарил Комиссию по демаркации за проделанную работу. В своей речи он отметил, что юридически закрепленная и демаркированная государственная граница способствует не только укреплению безопасности Латвии, но и необходима для эффективной борьбы с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью.

Поскольку граница Латвии с Россией — это и внешняя граница ЕС, упорядоченная граница необходима, чтобы Латвия могла полноценно выполнять свои функции государства-участника Шенгенского договора.

Вместе с представителями Министерства иностранных дел в работе комиссии принимали участие эксперты из Пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, Латвийского агентства геопространственной информации и Государственной земельной службы.

Важным шагом на пути к упорядочению вопроса границы стал Договор о государственной границе между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, который был подписан 27 марта 2007 года и вступил в силу 18 декабря того же года. Первое заседание Комиссии по демаркации состоялось 23 и 24 сентября 2009 года в Даугавпилсе. За эти годы представители комиссии провели 33 заседания — 17 из них прошли на территории Латвии, 16 — на территории России. В ходе демаркации границы было определено месторасположение границы на местности — оно было отмечено и взаимно согласовано. На латвийско-российской границе всего установлено 648 пограничных знаков.

После подписания заключительных документов по демаркации они будут переданы на утверждение правительств двух стран, и после взаимного обмена нотами процесс демаркации латвийско-российской границы будет завершен.