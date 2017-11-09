Комиссия также поинтересовалась, запрашивали ли и получали ли ранее от Суда Рижского района оригинал дела Годманиса 1998 года бюро премьера, Кабмин, Госканцелярия, Генпрокуратура и Верховный суд.

Оснований для просьбы возбудить уголовное дело у комиссии пока нет, потому что еще официально неизвестно, кто и с какой аргументацией велел изъять дело Годманиса из судебного архива. Например, если дело затребовал Кабмин, то это следует оценивать и с этической стороны.

Как сообщалось, 8 ноября Суд Рижского района ответил на запрос комиссии историков, что не выдаст дело о возможном сотрудничестве Годманиса с КГБ, потому что этого дела в архиве Юрмальского суда не оказалось.

Представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа сказала комиссии, что заявление с просьбой проверить, находится ли в архиве это дело, отправлено в Сигулдский филиал архива, где хранятся документы Суда Рижского района, но вероятность того, что дело найдется, ничтожно мала.

Годманис 9 ноября прокомментировал Латвийскому радио случай с исчезновением дела, которое свыше 20 лет назад рассматривал Юрмальский суд. По словам Годманиса, он не в курсе, куда подевались документы, зато у него на руках сохранился приговор суда, пишет rus.Lsm.lv.

Тогда суд признал, что Годманис, ставший на выборах Верховного совета в 1990 году главой Совета министров, не был связан с КГБ. Однако, как отмечает историк Карлис Кангерис, "вопрос не об этом — интересно посмотреть, кто что сказал".

В целом Годманис допускает, что его имя могло оказаться в документах из "мешков ЧК" в 1980-х годах, когда он, молодой ученый, на неполный год был направлен в Австрию.