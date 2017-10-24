Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) рассмотрела и одобрила для рассмотрения в первом чтении все законопроекты, связанные с госбюджетом 2018 года.

Планируется, что в среду Сейм рассмотрит законопроект о госбюджете и сопровождающие законопроекты в первом чтении. Подать предложения по бюджету депутаты смогут до 31 октября. В ноябре их рассмотрит правительство и комиссия Сейма, а в конце ноября парламент планирует принять госбюджет в окончательном чтении.

Как сообщил председатель бюджетной комиссии Сейма Янис Вуцанс, в окончательном чтении Сейм может рассмотреть бюджет 22 ноября, но если к тому времени еще не будет получено заключение Еврокомиссии, дата может быть перенесена.

В бюджетный пакет законопроектов входят сам бюджет, два новых законопроекта, поправки к 16 законам, а также законопроект о рамках среднесрочного бюджета. Предполагается, что в среду заседание Сейма продлится с 15.00 до 18.30 и при необходимости продолжится в четверг.

Проект госбюджета 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро — на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы — в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше. Приоритетом бюджета является здравоохранение, финансирование которого впервые превысит 1 млрд евро.

Разрабатывая бюджет, политики решили отказаться от депутатских квот, то есть впервые не будет дополнительного финансирования для реализации инициатив депутатов.