Парламентская комиссия по расследованию "дела олигархов" нашла себе юридического консультанта — бывшего адвоката сына Айварса Лембергса и одного из возможных героев тех самых разговоров, которые обсуждают в парламенте, рассказывает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

Парламентская комиссия по расследованию "дела олигархов" во вторник встречалась в третий раз, и за столом были двое новых участников, пишет Rus.LSM.lv. Один из них — юридический консультант — адвокат Алдис Алликс, который ранее защищал в суде сына Айвара Лембергса — Анрийса. По словам Алликса, он сам подал заявку на эту должность.

"Я связался с господином Юдином, потому что думал, что он будет председателем этой комиссии. Как мне известно, он единственный юрист здесь. Потом я узнал, что председатель другой, связался с ней и вызвался работать", — рассказал Алликс.

То, что раньше Алликс работал с сыном Айвара Лембергса, сам адвокат не считает конфликтом интересов. Сейчас это сотрудничество прекратилось. По словам главы комиссии по расследованию "разговоров олигархов" Ингуны Судрабы, Алликса ей посоветовали коллеги. И он разбирается в специфической отрасли криминального права.

"Дело, которое было пять лет назад, никак не связано с этим делом. И это мы тоже обговорили. Он сразу сказал, что защищал сына Лембергса. Но на данном этапе мы не видим никакого конфликта интересов", — заявила Судраба. Однако, если по ходу работы комиссии возникнет ситуация конфликта интересов, Алликс не сможет принимать участие в обсуждении вопроса.

На сегодняшнем заседании члены комиссии расспрашивали прокуроров, которые занимались делом олигархов. Главный вопрос — почему дело олигархов пришлось закрыть.

"По-моему, в ходе расследования нужно было проводить больше засекреченных действий. Потому что они имеют большее значение. Так как с помощью допросов, осмотров и запросов документов в процессе дела, где обвиняемый не признает вину, трудно это доказать", — считает прокурор Марис Лея.

Еще один важный момент — борьба с дачей ложных показаний. "По-моему, надо менять законодательство в связи с дачей ложных показаний. Сейчас свидетели ничего не боятся, потому что фактически им ничего не будет. Потому что, если человек дал осознанно ложные показания, то уголовный процесс против него может начаться, когда этот факт будет зафиксирован в приговоре суда — после окончания рассмотрения дела. То есть прокуратуре приходится ждать приговора по делу, а суд может длиться годами. Пока не наступит срок давности за дачу ложных показаний", — заявил Лея.

На заседании было решено запросить еще два дела из Службы госдоходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которые связаны с "разговорами олигархов" в гостинице Rīdzene. Следующую встречу парламентарии планируют провести на выезде — в БПБК.