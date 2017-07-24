В понедельник, 24 июля, комитет Кабинета министров принял решение направить на рассмотрение правительства концептуальную идею реформы сферы здравоохранения в Латвии. Как отмечает LETA, дискуссий по поводу целесообразности предлагаемых нововведений не было.

Реформа предусматривает ряд улучшений в сфере здравоохранения, в том числе повышение зарплат медиков, определение минимальных требований к самоуправлениям по теме обеспечения доступности здравоохранения, увеличение числа медсестер.

Также планируется развивать модель "идеальных" практик семейных врачей — когда оптимальным числом зарегистрированных пациентов является 1500 вместо нынешних 1800. Таким образом, в день врачи принимали бы в среднем по 19 пациентов.

До сих пор врачи были заинтересованы в том, чтобы принимать как можно больше пациентов, чтобы зарабатывать больше, сообщила министр. Сейчас семейным врачам нужна другая мотивация, чтобы у них не было желания раздувать свои практики.

Минздрав планирует установить оптимальное число зарегистрированных пациентов — 1500 человек, связав это число с финансированием практики. Сейчас финансирование привязано к 1800 пациентам на одну практику.

Доказано, что 1500 пациентов на одну практику позволит врачам уделять им достаточно внимания и обеспечивать качество услуг, отмечает министр здравоохранения Анда Чакша. По ее словам, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей поддержала такое число пациентов на практику.

Представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена ранее говорила агентству LETA, что семейный врач в Латвии принимает в среднем более 20 пациентов в день. Тогда как, например, в Норвегии семейные врачи не могут принимать более 15 пациентов в день. Считается, что, принимая большее число клиентов, врач устает и не способен уделять им должного внимания. Перегрузка семейных врачей и является одной из причин забастовки, сказала Олсена.