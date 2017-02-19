Как сообщает программа LNT Ziņu TOP 10, в ЕП предыдущих созывов идею о расширении прав неграждан продвигала депутат Татьяна Жданок. Однако теперь она не одна, поскольку эту же идею поддерживают эстонский европарламентарий Яна Тоом и еще один депутат от Латвии — Андрей Мамыкин.

"Существует множество проблем. Во-первых, и в Латвии, и в Эстонии у неграждан нет возможности участвовать в политической жизни. Во-вторых, количество мест в Европарламенте, которое приходится на каждую страну-участницу ЕС, зависит от количества жителей, а не от количества граждан. Это значит, что у вас в Латвии есть один-два мандата, которые, на самое деле, полагаются негражданам, которые не могут голосовать. И это нечестно", — считает Яна Тоом, добавившая, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас, также представляющий Центристскую партию, уже поддержал инициативу о предоставлении негражданам Эстонии права голоса на участие в выборах в Европарламент.

Чтобы повлиять на правительства Латвии и Эстонии в решении вопроса о негражданах, Андрей Мамыкин, Татьяна Жданок и Яна Тоом хотят добиться того, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой содержится призыв позволить негражданам ЛР и ЭР получить право голоса хотя на выборах в ЕП. В скором времени этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.

"Наша цель — достигнуть полноценных дебатов на пленарном заседании, а парламент бы принял хотя бы резолюцию с призывом к двум странам — Латвии и Эстонии — позволить негражданам участвовать на выборах в ЕП, а также, чтобы неграждане Латвии получили бы право голоса и на выборах в самоуправления. Мы не говорим о нулевом варианте, мы не требуем присвоить права всем негражданам выбирать Сейм или получить гражданство автоматически. Мы понимаем, что это нереально. Но хотя бы избирать Европарламент, это, я бы сказал, осуществимая цель", — резюмировал Андрей Мамыкин.

Однако европарламентарий от VL-TB/ДННЛ Робертс Зиле считает, что даже в том случае, если резолюция будет принята, она не является обязательной к исполнению.

"Я думаю, что они не добьются никаких результатов в ЕП. Здесь достаточно много людей с левыми идеями, которые не понимают ситуацию, не знают, что означает такое количество неграждан в Латвии и Эстонии, почему они таковыми являются, почему они не получили гражданство Латвии, например, почему не выбирают гражданство другой страны, которая была им более близка? Я думаю, что нам удастся и в Европарламенте притормозить этот вопрос. И я еще раз повторю — в любом случае Латвии ничего не придется делать на основании подобной резолюции", — заявил Зиле.