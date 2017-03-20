Государственный фонд культурного капитала распределил между 77 проектами конкурса "Латвии-100" бюджетные средства на общую сумму 550 тысяч евро. Как сообщает LETA, самую большую долю — по 20 тысяч евро — получат пять проектов, в том числе документальный исторический цикл передач "Ключи. Находки вековой истории" и мультимедийный проект "Латвия на протяжении столетия".

Также финансовую поддержку государства в размере 20 тысяч евро получила международная выставка латвийской керамики и проект, посвященный жизни первого главы МИД независимой Латвии Зигфрида Мейеровицса.

Всего в конкурсе участвовало 312 проектов, общие финансовые запросы которых составляли без малого 5 миллионов евро. Примерно 40 из них не соответствовали условиям конкурса и в дальнейшем не рассматривались.

Как сообщала ранее представитель Бюро Министерства культуры по столетию Латвийского государства Линда Пастаре, целевая программа разработана, чтобы обеспечить многообразие и качество культурных мероприятий.

На конкурс можно было подавать проекты, которые "творческими средствами при активном соучастии общества расширяют знания и понимание сущности латвийской государственности, истории и предпосылок ее создания, в том числе, раскрывая роль культуры в процессе становления нации и государства".

В конкурсе могут участвовать также проекты, которые отдают дань уважения людям и их группам, посвятившим свою жизнь, знания и таланты созданию и процветанию Латвийского государства, и проекты, подчеркивающие важные ценности в его дальнейшем развитии.