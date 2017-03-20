Также финансовую поддержку государства в размере 20 тысяч евро получила международная выставка латвийской керамики и проект, посвященный жизни первого главы МИД независимой Латвии Зигфрида Мейеровицса.
Всего в конкурсе участвовало 312 проектов, общие финансовые запросы которых составляли без малого 5 миллионов евро. Примерно 40 из них не соответствовали условиям конкурса и в дальнейшем не рассматривались.
Как сообщала ранее представитель Бюро Министерства культуры по столетию Латвийского государства Линда Пастаре, целевая программа разработана, чтобы обеспечить многообразие и качество культурных мероприятий.
На конкурс можно было подавать проекты, которые "творческими средствами при активном соучастии общества расширяют знания и понимание сущности латвийской государственности, истории и предпосылок ее создания, в том числе, раскрывая роль культуры в процессе становления нации и государства".
В конкурсе могут участвовать также проекты, которые отдают дань уважения людям и их группам, посвятившим свою жизнь, знания и таланты созданию и процветанию Латвийского государства, и проекты, подчеркивающие важные ценности в его дальнейшем развитии.