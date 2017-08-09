Министр внутренних дел Рихард Козловскис не будет баллотироваться на пост председателя "Единства", сообщает портал "lsm.lv".

"Моя кандидатура не будет рассматриваться", — сказал министр в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении. По его словам, важнейший вопрос, который стоит перед партией, это то, что она может предложить обществу перед предстоящими в будущем году выборами Сейма.

С предложением занять должность председателя партии к нему обратились депутаты фракции "Единства" и другие его члены.

Ранее готовность взять на себя руководство партией выразили два кандидата — заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс и депутат Рижской думы Вилнис Кирсис. Решение об их дальнейшем продвижении партия примет до конца недели.

Смилтенс ранее заявил, что не будет выдвигать своей кандидатуры, если фракцией "Единства" продолжит руководить Солвита Аболтиня.