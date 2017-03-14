"Я воздержусь от того, чтобы конкретизировать, но могу подтвердить, что запрет на въезд применяется ко всем иностранцам, о которых правоохранительные органы получили информацию, что они создают угрозу национальной безопасности", — изложили агентству LETA слова Козловскиса в Министерстве внутренних дел. Аналогичные меры безопасности принимаются каждый год.

Как сообщалось, риски провокаций в день памяти легионеров в этом году такие же, как в предыдущие годы, заявили агентству LETA в Полиции безопасности (ПБ). Как и каждый год, ПБ 16 марта будет работать в усиленном режиме. Меры физической безопасности участников шествия обеспечит Государственная полиция.

Основными рисками 16 марта являются попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией, указали в ПБ.

По имеющейся в распоряжении ПБ информации, как и в предыдущие годы, в этом году 16 марта будет использовано для поддержания созданного Россией и активно тиражируемого так называемыми антифашистами мифа о возрождении фашизма в Латвии. Согласно информации ПБ, на мероприятия 16 марта в Латвию могут прибыть активисты т.н. антифашистских организаций из-за рубежа.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин сообщил, что и в этом году полиция разработала специальный план обеспечения общественного порядка на мероприятиях 16 марта. Цель полиции — уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, в то же время не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.