Основанная в прошлом году Артусом Кайминьшем партия KPV LV будет участвовать в муниципальных выборах в Вентспилсе. Сам депутат Сейма Кайминьш о своем участии в выборах порталу Delfi не сказал.

Кайминьш подтвердил, что список партии на выборы подан, но назвать кандидатов он пока не готов. Политик уверен, что голосование в Вентспилсе будет не за партии, а за или против Лембергса.

Кайминьш допускает, что возможно сотрудничество с представителем партии "Единство" Гиртом Валдисом Кристовскисом, который решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Вентспилсе. На вопрос, на получала ли KPV LV финансовую поддержку от оппонента Айвара Лембергса в так называемой войне транзитного бизнеса Рудольфа Мерони, Кайминьш ответил отрицательно.

Ранее Кайминьш заявил, что в Вентспилсе много хорошего, но есть "одна маленькая проблема" — обвиняемый в серьезных преступлениях Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"). По мнению депутата, Лембергсу место "в тюрьме, а не в Вентспилсской думе".

В то же время партии KPV LV еще нужно взвесить все "за" и "против" участия Кайминьша в выборах, потому что в случае избрания он может потерять мандат депутата Сейма.

Выборы самоуправлений пройдут 3 июня 2017 года.