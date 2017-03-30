"Я не знаю, кто автор идеи", — пояснил Криевиньш, отметив, что в прошлом его сотрудничество с Кучинскисом было очень положительным — оно началось еще во времена Видземской высшей школы, когда Мартиньш был еще студентом и получил от нынешнего премьера возможность работать в проектах Валмиерской думы.

"Не считаю себя ориентированным на конфликт человеком", — пояснил свое нежелание бороться за должность Криевиньш, добавив, что "перебирание грязного белья отняло бы еще больше нервов, чем уже было потрачено на этот эпос". В целом он считает, что озвученные ему Кучинскисом причины увольнения не были слишком убедительны. "Я работал в госуправлении более 10 лет. И я не верю, что за проблемы с защитой одного законопроекта в Сейме будут увольнять. Таких примеров не помню — похоже, я первый", — рассказал Криевиньш.

На прошлой неделе утром Криевиньш получил просьбу явиться к премьер-министру Марису Кучинскису, который выразил недовольство продвижением законопроекта. "И тогда мне было предложено написать заявление об уходе со следующего дня, 21 марта, потому что не обеспечено нормальное представительство в парламентской комиссии, хотя в тот момент я находился вне Латвии", - приводит слова Криевиньша LETA.

Он признал, что был ответственен за данный законопроект, но не обязан обеспечивать благоприятное голосование комиссий Сейма за какие-либо законы. Парламентская комиссия законопроект о пенсиях по выслуге отклонила.