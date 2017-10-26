Конституционный суд (КС) признал, что система оплаты труда судей не соответствует Конституции, так как не обеспечивает им финансовой безопасности.

Не соответствующая Конституции норма утратит силу с 1 января 2019 года.

Дело было возбуждено о несоответствии Конституции закона о вознаграждении работников государственных и муниципальных органов.

Закон предусматривает, что зарплата судей привязана к зарплате высококвалифицированного юриста в органах прямого государственного управления с определенным коэффициентом.

Как ранее заявила специалист по связям Верховного суда Расма Звейниеце, равновесие в единой системе зарплат в госуправлении разрушено было разрушено со снятием ограничений на доплаты и премии госчиновникам, тогда как у судей системы доплат нет. В результате фактические зарплаты стали наполовину ниже, чем в исполнительной власти.