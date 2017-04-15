Крестьянский союз Латвии (КСЛ) первым подал список своих кандидатов на выборах самоуправлений в Кегумском крае, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

Партия "Согласие" заявила своих кандидатов в депутаты самоуправления также в Иецавском крае, партия "Единство" подала свой первый список в Неретском крае.

"Согласие" подала списки кандидатов также в Лиепае и Резекне.

Как сообщалось, на выборы Рижской думы списки уже подали "Евроскептики — Партия действия", Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии", которые участвуют в выборах общим списком, и Новая консервативная партия (НКП).

В Екабпилсе свой список подала Екабпилсская региональная партия, возглавляемая нынешним мэром города Леонидом Салцевичем.

С 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах.