Как отметил Кучинскис, ему казалось что работа на должности премьер-министра будет более простым испытанием. "Наивные надежды", - констатирует премьер-министр.

На вопрос о том, как улучшить положение с социальными гарантиями 300 000 латвийцев, с которых не удерживается социальный налог даже с минимальной зарплаты, Кучинскис ответил, что проводится полный анализ того, насколько, кому именно и в каких регионах приходится сталкиваться.

"Вопрос в подходе. Правильно ли вынуждать платить социальные взносы какую-то группу бизнесменов. Хорошие намерения часто не срабатывают. У нас есть закон и минимальной зарплате, но ее почему-то не платят на 300 000 рабочих мест", - говорит премьер-министр.

В 2017 году размер минимальной зарплаты составил 380 евро в месяц.