По его словам, правительством еще не создана рабочая группа по реформам в госуправлении, поэтому командная работа по всестороннему анализу реформы еще не проводилась. "Это такая командная групповая работа, которую один человек провести не может. Конечно, там должны работать эксперты", - пояснил глава правительства, отметив, что сейчас ведется работа по этому вопросу.

На вопрос о том, можно ли утверждать, что высказывания Криевиньша о сокращении штатных мест в сфере госуправления были безосновательными, Марис Кучинскис ответил: "Пока, конечно, не было ничего, кроме презентаций. [...] Конкретного плана еще нет. Конкретный план еще должен быть разработан".

Премьер-министр не стал отвечать на вопрос о том, не может ли это быть одной из причин, по которой Мартыньш Криевиньш уже со вторника не является руководителем Госканцелярии.

Как уже сообщалось, директор Госканцелярии Мартыньш Криевиньш со вторника оставит свой пост "по соглашению сторон".

Мартыньш Криевиньш был утвержден на посту директора Госканцелярии в августе 2015 года. Ранее он работал на других должностях в госуправлении, в том числе в Министерстве финансов, руководил Центром по межведомственной координации.

В течение последних месяцев Кревиньш активно предлагал сократить количество занятых в системе госуправления, чтобы за счет перераспределения ресурсов увеличить зарплаты и привлечь более конкурентоспособных специалистов. В конце февраля план сокращений в госсекторе был представлен на рассмотрение премьеру Марису Кучинскису.

Согласно плану Госканцелярии, работу в госуправлении должны были потерять 7-12% от персонала, то есть около 7000 человек (в это число входят и незанятые вакансии). Зарплаты в госсекторе планировалось поднять до уровня в 80% от частного сектора. Это значит, что руководители и специалисты высшей категории смогут получать до 5000 евро до уплаты налогов. Кроме того, план предполагал централизацию всех обслуживающих госуправление функций (в первую очередь, бухгалтерии и IT).