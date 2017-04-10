"Это, конечно, зависит от результатов работы. Чтобы закончить все то, что уже начато, и дождаться результатов, нужно доработать до нового Сейма. Так что все ставки сделаны на такой вариант. Но говорить, что стремление подольше удержаться при власти является самоцелью — такого, конечно, нет. У меня, как и у всех людей, иногда наступает кризис. Я даже ловил себя на мысле, что в некоторые моменты не хочется идти на работу", — пояснил Кучинскис.

"Да, даже премьеру. Но покажите мне человека, у которого никогда не наступает момент слабости! Я умею справляться с таким, говоря себе, что все проблемы — в голове, и что получать удовольствие от работы можно, даже будучи премьером", — рассказал Кучинскис.