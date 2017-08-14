Как сообщили в Кабинете министров, в числе этих сфер премьер назвал сотрудничество в области пограничной охраны, миграционной и таможенной областях, в сфере транспорта, культуры и искусства. Также Кучинскис отметил, что сегодня на латвийско-российские отношения влияет международная обстановка.

Глава правительства положительно оценил реализацию программы приграничного сотрудничества Латвии и России на 2014-2020 гг, в рамках которой развивается экономическое сотрудничество регионов в бизнесе, в сферах охраны окружающей среды и трансграничной мобильности. Положительную оценку премьер дал и процессу демаркации государственной границы между странами, которую официально планируется завершить в октябре этого года.

Также премьер приветствовал тот факт, что после почти четырехлетнего перерыва вновь организовано заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия считает ее полезным форматом двухстороннего сотрудничества, в рамках которого можно конструктивно обсуждать конкретные вопросы. В заключении Кучинскис пожелал межправительственной комиссии успешной работы.

7-е заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором будут обсуждаться итоги предыдущей работы и дальнейшее сотрудничество, состоится во вторник, 15 августа, в Министерстве сообщения.

С латвийской стороны в нем будут участвовать сопредседатель, министр сообщения Улдис Аугулис и его заместитель — государственный секретарь МИД Андрей Пилдегович. С российской стороны заседание возглавит министр транспорта Максим Соколов.

На заседании комиссии будут обсуждаться четыре блока сотрудничества — экономическое, региональное, в области транспорта и в сфере гуманитарных вопросов.

Предыдущее заседание латвийско-российской межправительственной комиссии состоялось в ноябре 2013 года в Москве.