Чтобы избежать сомнений в стабильности правительства, правительство примет на этой неделе пакет основных принципов налоговой политики, хотя по отдельным вопросам дискуссии продолжатся, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис. Например, правительству еще предстоит оценить запланированное на следующий год повышение акцизного налога и то, как он будет сбаланрирован с Литвой и Эстонией.

На вопрос, что произойдет, если правительство не сумеет договориться и есть ли на этой случай "план В", премьер ответил, что такого плана нет, и, чтобы избежать вопросов о стабильности правительства, пакет будет принят.

"В политике я достаточно долго и знаю, что происходит в случаях, когда правительство не в состоянии договориться по налогам и бюджету", — сказал премьер.

Основное — это утверждение реформы, а неясные вопросы можно обсуждать и позже, добавил он.

Сегодня "Единство" задаст Кучинскису свои вопросы по налоговой реформе.