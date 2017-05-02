На вопрос, что произойдет, если правительство не сумеет договориться и есть ли на этой случай "план В", премьер ответил, что такого плана нет, и, чтобы избежать вопросов о стабильности правительства, пакет будет принят.
"В политике я достаточно долго и знаю, что происходит в случаях, когда правительство не в состоянии договориться по налогам и бюджету", — сказал премьер.
Основное — это утверждение реформы, а неясные вопросы можно обсуждать и позже, добавил он.
Сегодня "Единство" задаст Кучинскису свои вопросы по налоговой реформе.