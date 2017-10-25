В интервью Латвийскому радио он заявил, что разработка бездефицитного бюджета в будущем году означала бы "затянуть пояса". Глава правительства вообще сомневается в важности накоплений, потому что "кризис съел бы их за два месяца". Внешний долг Латвии один из самых маленьких, даже несмотря на кризис, напомнил Кучинскис.

Он подчеркнул, что планируемый дефицит бюджета намного меньше допустимого — Латвия имеет право на дефицит в 200 млн евро, и это сумма, которая в будущем году добавлена на медицину.

В здравоохранении 117-120 млн евро уйдут на зарплаты, что должно удержать утечку медиков за границу. Остальные деньги предназначены на уменьшение очередей на медицинские услуги.

Кучинскис добавил, что в здравоохранении нужно менять управление и контроль, чтобы была уверенность, что предоставленные деньги уйдут куда нужно. Также он надеется, что связь медицинских услуг с уплатой налогов даст прирост налоговых поступлений.

Премьер рассказал, что в период разработки бюджета его статьи анализировались, и было найдено 80 млн евро. "Эту традицию мы продолжим", — сказал Кучинскис.