У государства должна быть возможность закрывать предприятия общественного питания, владельцы которых платят сотрудникам зарплаты "в конверте". Об этом заявил передаче LTV "Запрещенный прием" премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

"Для владельцев, я думаю, самым сильным ударом было бы закрытие предприятия. В случае повторения таких случаев, я думаю, без эмоций должен быть инструмент, чтобы закрывать такие предприятия. Это не производство, где есть очень большие вложения, станки и так далее. Мы не останемся голодными, придет другой - тот, кто будет готов платить налоги", - заявил передаче Кучинскис.

Сейчас предприятия, которые уклоняются от налогов и экономят на зарплатах работников, могут получить налоговый начет. Должностным лицам грозит уголовная ответственность, владельцам же не грозит ничего.

"Запрещенный прием" провел журналистский эксперимент в ресторане Tokyo City. Журналистка передачи устроилась туда на работу посудомойкой. За 747 часов (около 10 часов в день) она заработала 1935 евро. При этом официально ей заплатили 1603 евро, еще 331 евро - в "конверте". К тому же работодатель не учитывал отдельно ни сверхурочные, ни ночные смены, ни работу по выходным и праздникам.