Премьер-министр Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с руководителем Госканцелярии Мартиньшем Криевиньшем разницей в подходах к работе. Как заявил Кучинскис в передаче "В точке пересечения", методы работы его и Криевиньша не совпали.

"Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия — это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать", — приводит слова Кучинскиса LETA.

По его словам, уход Криевиньша не связан с разногласиями или невыполнением пожеланий премьера, а также не имеет отношения к конкурсу на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Кучинскис добавил, что между ним и Криевиньшем нет взаимных претензий, и ничего плохого о бывшем начальнике Госканцелярии он говорить не хочет.

С 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии: согласно официальному заявлению, он внезапно ушел в отставку "по обоюдному согласию сторон", при этом причины ухода не комментируются. Газета Latvijas avīze обращает внимание на то, что с уходом Криевиньша в лету канет и озвученный им недавно амбициозный план по сокращению госаппарата в Латвии, который мог привести к сокращению числа чиновников на 10%.

Как отмечает издание, премьер Марис Кучинскис заверил, что работа над реформой госуправления продолжится и после увольнения Криевиньша, однако заявил, что публичные заявления чиновника о реформах в госуправлении "не имели под собой конкретного анализа и покрытия".

"Это командная работа, которую не может делать один человек. Конечно же, нужны эксперты", — заявил глава правительства. Что касается заявлений Криевиньша о ликвидируемых штатных местах, то это была, по словам Кучинскиса, "в большей мере презентация".